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Beşşar Esed: Kremlin İçin Stratejik Ortaktan Siyasi Yüke Dönüşme Süreci

Beşşar Esed'in Suriye'deki etkisini kaybetmesi, Kremlin için stratejik bir yük haline gelme potansiyelini artırıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:37
Beşşar Esed: Kremlin İçin Stratejik Ortaktan Siyasi Yüke Dönüşme Süreci

Beşşar Esed'in Dönüşümü: Kremlin'in Yükü

Suriye'nin Baas rejiminin çöküşü, Beşşar Esed'in dönemi için önemli bir dönüm noktası oldu. Suriye üzerindeki etkisini kaybeden Esed, uluslararası alanda artan izolasyonuyla, Moskova için artık stratejik bir araçtan ziyade bir yük haline gelme noktasına geldi. TRT Russian Dijitalden Mehmet Furkan Dündar, Esed'in Kremlin için ne anlama geldiğini ve Rusya'nın Suriye'deki konumunu analiz ediyor.

Moskova'nın Stratejik Ortaklığı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, Orta Doğu'daki nüfuzunu yeniden inşa etme çabalarıyla Suriye ve Baas rejimiyle ilişkilerini pekiştirdi. 1971'de Tartus deniz üssü ile başlayan işbirliği, 2015'te Rusya'nın doğrudan askeri müdahalesiyle yeni bir aşamaya geçti. Bu dönemde, Esed rejimine sağlanan destek, Moskova'nın Orta Doğu ve Akdeniz'deki etkisini artırmanın yanı sıra, Esed'in iktidarda kalmasını da sağladı.

Esed'in Çöküşü ve Moskova'daki Sığınma

Beşşar Esed, sert politikaları ve iç savaşla halkına karşı uyguladığı baskı nedeniyle oldukça olumsuz bir iz bıraktı. 8 Aralık’ta yaşanan ani çöküş, Esed’i Suriye'yi terk etmeye zorladı. Artık Moskova'ya sığınan Esed, ülkesi üzerinde kurduğu bir liderlikten çıkarak, yaşadığı ülkenin sorunlarının sembolü haline geldi.

Devrik Liderler ve Moskova'daki Hayat

Moskova, Sovyet sonrası dönemde birçok devrik liderin son durağı olarak öne çıkıyor. Esed de, Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev ve Ukrayna’nın Viktor Yanukoviç gibi isimlerle birlikte Kremlin'in sunduğu güvenli limandan faydalanıyor. Ancak, bu durum Moskova'nın uluslararası imajı üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta. Güvenlik endişeleri ve izolasyon nedeniyle, devrik liderlerin yaşamış olduğu belirsizlik, Kremlin’in çıkarlarına uygun hareket etmek zorunda kalmalarını gerektiriyor.

Esed'den Kremlin'e: Stratejik Yük

Esed’in Moskova'daki yaşamı, aile üyeleri aracılığıyla büyük mülkler edinme çabalarıyla şekilleniyor. Ancak insan hakları ihlalleri, geçmişten tamamen sıyrılmasını imkansız kılıyor. Kremlin’in Esed ailesine sağlayacağı destek, uluslararası ve Rus kamuoyunda tepki uyandırabilir. Esed, uzun yıllar boyunca Putin'e sadakat göstererek Rusya’nın stratejisi içinde önemli bir rol oynamış olsa da, Kremlin’in çıkarlarına uymayan bir lideri koruma isteği sorgulanabilir.

Rusya'nın Gelecek Planları

Esed rejiminin çöküşü, Rusya'nın askeri üslerini kaybetme riski nedeniyle Kremlin için stratejik bir kayıptır. Suriye, Rusya'nın Akdeniz ve Orta Doğu’daki güç projeksiyonu açısından kritik öneme sahipken, Esed’in düşüşü bu hedefleri tehdit etmektedir. Rusya, alternatif liderlerle diyalog arayışlarına yönelerek, Suriye'deki çıkarlarını daha iyi temsil edecek yeni aktörler arayışına girmeyi planlayabilir.

Sonuç olarak, Beşşar Esed’in Moskova'daki varlığı, Kremlin’in çıkarlarına bağlı kalmaya devam ederken, daha çok bireysel bir sığınma çabası olarak değerlendirilecektir.

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