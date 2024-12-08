Beşşar Esed ve Ailesi Rusya'ya Sığındı

Esed ve Ailesinin Moskova'ya Gelişi

Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını duyurdu. TASS, Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayanarak, Rusya'nın Esed'e sığınma verdiğini bildirdi.

Haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Rus yetkililerin Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin muhalefet temsilcileriyle temas halinde oldukları kaydedildi.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmalar artış göstermeye başladı. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük sağlayan gruplar, 7 Aralık'ta Şam'a girmeye başladı.

Halk kitlelerinin de destek vermesiyle birlikte, Esed rejimi Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tamamen kaybederek çöktü. Bu durum, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesine neden oldu. Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında PKK/YPG terör örgütünün işgali altındaki Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlerin üzerine yönelmeye başladı.