DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.460.963,03 1,54%

Besteci Hasan Uçarsu'ya Onur Ödülü Altın Madalyası Verildi

Hasan Uçarsu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:08
Besteci Hasan Uçarsu'ya Onur Ödülü Altın Madalyası Verildi

Besteci Hasan Uçarsu'ya Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan Onur Ödülü

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya takdim edildi. Ödül töreni, Cenap And Evi'nde gerçekleştirildi.

Her yıl Cevza And Başman'ın anısına verilen bu ödül, 1988 yılından bu yana 6 Aralık'ta sahiplerini buluyor. Bu yılki ödül, Hasan Uçarsu'ya verildi.

Ödülünü, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'dan alan Uçarsu, ödül için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu ödül, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın değerlerini temsil ediyor. Aileme, seçici kurula ve vakıf yönetimine içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve birçok sanatsever katılım gösterdi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde düzenlenen törenle besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi. Uçarsu, törende konuşma yaptı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde düzenlenen törenle besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi. Uçarsu, törende konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor