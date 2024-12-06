Besteci Hasan Uçarsu'ya Onur Ödülü Altın Madalyası Verildi

Besteci Hasan Uçarsu'ya Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan Onur Ödülü

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya takdim edildi. Ödül töreni, Cenap And Evi'nde gerçekleştirildi.

Her yıl Cevza And Başman'ın anısına verilen bu ödül, 1988 yılından bu yana 6 Aralık'ta sahiplerini buluyor. Bu yılki ödül, Hasan Uçarsu'ya verildi.

Ödülünü, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'dan alan Uçarsu, ödül için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu ödül, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın değerlerini temsil ediyor. Aileme, seçici kurula ve vakıf yönetimine içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ödül törenine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve birçok sanatsever katılım gösterdi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde düzenlenen törenle besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi. Uçarsu, törende konuşma yaptı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının "Onur Ödülü Altın Madalyası" bu yıl, Ankara'da Cenap And Evi'nde düzenlenen törenle besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verildi. Uçarsu, törende konuşma yaptı.