Beştepe'deki kabine toplantısı sona erdi kritik konular gündemde!

Kabine toplantısında, enflasyon kontrol altına almak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile yeni vergi düzenlemeleri masaya yatırılacak. Ekonomik istikrarı sağlamak adına atılacak adımlar ve ek tedbirler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi terörle mücadele olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarıyla ilgili son durum ele alınacak ve bu alandaki kararlılık mesajları verilecek. Pençe operasyonları kapsamında terör örgütlerinin zayıfladığı belirtilirken, alınan önlemler ve sonuçları hakkında bilgiler paylaşılacak.



Son günlerde artan orman yangınları da kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Orman yangınlarına erken müdahale için uygulanan yöntemler ve yangınların önlenmesine yönelik alınan önlemler detaylandırılacak.



Deprem bölgesinde şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiği, yılsonuna kadar bu sayının 200 bine ulaşmasının beklendiği bildirildi. 2025 yılına kadar tüm depremzedelere konutların teslim edilmesi hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle Washington'daki NATO Zirvesi'ne dair temaslarını paylaşacak. Ayrıca, 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları dolayısıyla KKTC'ye gitmesi planlanıyor. Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun diplomatik trafiği de toplantıda ele alınacak.



Suriye ile yeni dönem süreçleri hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler değerlendirilecek. Irak'ın arabuluculuk teklifi ve izlenecek yol haritası da toplantıda masaya yatırılacak. Ayrıca, alarm veren doğum oranlarındaki düşüşe yönelik alınan tedbirler de gündemde olacak.



7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da kabine toplantısında ele alınacak. Bu bağlamda, soykırım suçlamaları ve ateşkes sağlanması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

