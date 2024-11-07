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Beton Mikseri Sürücüsüne Para Cezası

Kartal'da yola harç döken beton mikseri sürücüsüne 2,820 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:08
Beton Mikseri Sürücüsüne Para Cezası

Kartal'da Harç Dökerek İlerleyen Beton Mikserine Cezai İşlem

Kartal D-100 kara yolunda, harç dökerek ilerleyen bir beton mikseri sürücüsüne 2,820 lira para cezası uygulandı. Bu ceza, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Trafik Şube Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olay, D-100 kara yolunda bir beton mikseri sürücüsünün yola beton dökmesiyle görüntülerin sosyal medya aracılığıyla paylaşılmasının ardından gündeme geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri durumu hemen değerlendirerek inceleme başlattı.Plaka Tespit Edildi

Sosyal medyadaki görüntüler üzerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücü T.K.'yı belirleyerek, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2,820 lira idari para cezası uyguladı.

Sorumluluk ve Güvenlik

Böyle bir durumun tekrarlanmaması için sürücülerin karayolu güvenliğine dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

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