Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" Heykeli İstanbul Modern'de

Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" heykeli İstanbul Modern ön cephesine yerleşti; eser müze koleksiyonuna katıldı ve ücretsiz giriş katı sergisiyle ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:19
Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" İstanbul Modern'in Ön Cephesinde

İran asıllı, Almanya doğumlu sanatçı Bettina Pousttchi'nin "Dikey Otoyollar V02" adlı heykeli, İstanbul Modern'in ön cephesinde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, eser 2019'da Berlinische Galerie'deki serisiyle başlayan çalışmanın bir parçası olarak tanınıyor ve 2024'te Giovanni Carmine küratörlüğünde düzenlenen Art Basel'in "Unlimited" platformu için özel üretilmişti.

Heykelin aynı form, renk ve boyuttaki ikizi ise 2023'ten bu yana, özel olarak üretildiği Berlin Merkez Tren Garı'nın önündeki meydanda sergileniyor.

Heykelin Yapısı ve Anlamı

Pousttchi, "Dikey Otoyollar V02" adlı yapıtında otoyol güvenlik bariyerlerini büküp tek tek şekillendirerek bir araya getiriyor ve kırmızı, devingen bir form oluşturuyor. Bükme ve presleme gibi tekniklerle gündelik objeleri işlevlerinden koparan sanatçı, onlara yeni anlamlar yükleyerek hız, hareket ve kamusal ile özel alan arasındaki sınırları eritiyor.

Sanatçının Açıklaması

Pousttchi, yapıtının İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yerini alarak müze binasının ön cephesinde sergilenmesinden büyük heyecan duyduğunu belirtti. Sanatçı şöyle dedi: "İstanbul Modern'in yeni binası ve Boğaz kıyısındaki konumu, heykelimin akışkan formunu öne çıkaran etkileyici bir bağlam sunuyor. İstanbul, kültürel diyaloğun tarihsel bir merkezi ve aynı zamanda son derece dinamik bir şehir. Bu da sanatsal yaklaşımımın merkezinde yer alan bir tema."

İstanbul Modern'den Değerlendirme

İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Bafra, kamusal alanda sanat sergilemenin kente ve çevreye yeni bağlar kurma anlamı taşıdığını vurguladı ve şunları kaydetti: "İran ve Almanya gibi Türkiye ile kültürel ilişkileri olan ülkelerden gelen bir kadın sanatçının, doğrudan metropol kavramına odaklanan bu heykelinin İstanbul'daki kamusal bir alanda yer alması, müzenin kentle kurduğu ilişkiyi de pekiştiriyor. Yapıt, İstanbul Modern'in yeni müze binasıyla görsel ve kavramsal bir diyalog kurarken, aynı zamanda İstanbul’un karmaşık, akışkan ve dinamik yapısını iç içe geçmiş dikey sarmal formlarla yansıtıyor."

Koleksiyon ve Sergileme Bilgileri

Pousttchi'nin heykeli, Oya ve Bülent Eczacıbaşı'nın bağışıyla İstanbul Modern koleksiyonuna kazandırıldı ve müzenin ön cephesine yerleştirildi. Daha önce ön cephede bulunan Tony Cragg'ın "Koşucu" adlı yapıtı ise yan cepheye taşındı.

İstanbul Modern'in giriş katı ücretsiz gezilebilen koleksiyonunda şu yapıtlar da ziyaretçilerle buluşuyor: Adrian Villar Rojas - "Tüm Annelerin En Güzeli (I)", Anselm Reyle - "Yeraltı Dünyasının Üstünde" ve "Toz Çökerken", Koray Ariş - "Devinim ve Denge Serisi I ve II", Olafur Eliasson - "Senin Beklenmedik Seyahatin", Selma Gürbüz - "Kırmızı Gölge", Richard Deacon - "Ev Modeli", Richard Wentworth - "Sahte Tavan", Yılmaz Zenger - "Bence Ayça" ve Zhan Wang - "Jia Shan Shi 121# (Yapay Kaya)".

Bettina Pousttchi Hakkında

Sanatçı Paris ve Köln'de güzel sanatlar, felsefe, sanat tarihi ve film teorisi alanlarında eğitim aldı. Kunstakademie Düsseldorf'ta 1995-1999 yıllarında Prof. Rosemarie Trockel ve Prof. Gerhard Merz ile çalıştıktan sonra 2000'de Whitney Amerikan Sanatı Müzesi'nin Whitney Bağımsız Araştırma Programı'nı tamamladı. Berlin'de yaşayan Pousttchi, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren bina cepheleri için mekana özgü anıtsal yerleştirmeler ve bu mekanların mimari, sosyal ve kültürel etkilerine yanıt veren büyük ölçekli heykeller üretiyor.

