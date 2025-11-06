BEUN'da Tıp Teknolojilerinin Geleceği — Medtech Yenilikleri Konferansta

BEUN İbni Sina Kampüsü'nde düzenlenen uluslararası konferansta Prof. Dr. Mohammad Alkhouli, tıp ve sağlık teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımları anlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:23
BEUN'da Tıp Teknolojilerinin Geleceği Konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbni Sina Kampüsü'nde uluslararası düzeyde düzenlenen konferans, The Innovation Gap and The Future of Medtech Innovation başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, sağlık teknolojileri alanındaki güncel gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar üzerine odaklandı.

Katılımcılar ve Konuşmacı

BEUN Hastanesi Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, akademisyenler, doktorlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın konuşmacısı ise ABD'nin Mayo Klinik Tıp ve Bilimsel Araştırma Merkezi Kardiyovasküler İlaç Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratejik İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mohammad Alkhouli oldu. Prof. Dr. Alkhouli, tıp ve sağlık teknolojilerinde inovasyonun gelecekte sağlık sistemlerini nasıl dönüştüreceğine dair kapsamlı değerlendirmeler sundu.

Bilimsel Proje ve Sunumlar

Etkinlik, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersöz Gonca yürütücülüğünde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlendi. Proje ekibinde; Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak, Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mete Keçeci, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Salih Erdem görev aldı. Projenin İstanbul Üniversitesi ayağında ise Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatemeh Bahadori yer aldı.

Konferansta ayrıca, güncel bilimsel gelişmeler kapsamında Timokinon yüklü nanostrüktürel polimer taşıyıcıların miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarı ve ventriküler aritmiler üzerine kardiyak koruyucu etkileri: SIRT1/FOXO-1 sinyal yolağı, otofaji ve ferroptozisin rolü başlıklı projeye ilişkin bulgular paylaşıldı.

Soru-Cevap ve Kapanış

Yoğun ilgi gören konferans, soru-cevap bölümüyle devam ederek katılımcılara konuşmacıya doğrudan soru sorma imkanı sundu. Programın sonunda Prof. Dr. Mohammad Alkhouli'ye teşekkür belgesi takdim edildi ve etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

