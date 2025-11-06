BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:04
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), madencilikte verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları Çalıştayı", Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış

Çalıştaya; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, üniversitenin senato üyeleri ve merkez müdürleri, TTK genel müdür yardımcıları, müessese müdürleri, maden mühendisleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp BEUN tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Açılış konuşmaları ve vurgular

Prof. Dr. Okan Su (BEUN Maden Makineleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) konuşmasında Zonguldak ve çevresindeki mekanizasyon çalışmaları ile havzalardaki faaliyetleri kronolojik olarak aktardı. Süregelen çalışmaları hatırlatarak bu çalıştayın önemine dikkat çekti ve başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz olmak üzere katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Genel Müdür Muharrem Kiraz ise kurum ile BEUN arasındaki iş birliğinin madenciliğin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in selamlarını ileterek çalıştayın üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bir platform olduğunu vurguladı. Bakkal, yapılan çalışmların üretim süreçlerinin yanı sıra madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine de katkı sunacağını ifade etti ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Sunumlar ve geleceğe dair adımlar

Prof. Dr. Ahmet Özarslan (BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) çalıştay kapsamındaki sunumunda dünya genelindeki linyit ve taş kömürü rezervleri, ülkelerin kömür varlıkları ve taş kömürünün sanayideki kullanımıyla ilgili sektörel veriler paylaştı. Ayrıca Zonguldak'taki kömür havzalarının mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Özarslan, ilerleyen dönemde BEUN'de düzenlenecek uluslararası akademik ve bilimsel faaliyetlerin müjdesini vererek, programa katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kapanış

Çalıştay, açılış konuşmaları ve sunumların ardından teşekkür belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, madencilikte mekanizasyonun geleceğine dair bilgi paylaşımı ve paydaşlar arası iş birliğini güçlendirme hedefiyle tamamlandı.

