Beyağaç Çarşı Camisi Açılışa Sayılı Gün: İnşaat Sona Yaklaştı

Beyağaç Çarşı Camisi inşaatında sona gelindi; iç mimari ve peyzaj düzenlemesi sürüyor. 800 kişi kapasiteli caminin açılışına sayılı günler kaldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:58
Beyağaç Belediyesi öncülüğünde yapımına başlanan Beyağaç Çarşı Camisi inşaatında sona yaklaşıldı. Son aşamada iç mimarisi ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor ve caminin açılışına sayılı günler kaldı.

Projenin özellikleri

Cami, 800 kişi kapasitesiyle Beyağaç ilçesinin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. Yapısında Osmanlı Mimarisinden izler bulunuyor. İnşaat hızla tamamlanarak iç mekan düzenlemeleri ve çevre peyzajında son rötuşlara gelindi.

Başkanın değerlendirmesi

Çalışmaları yerinde inceleyen Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Çarşı Camimizin inşaatında sona yaklaşıyoruz. Bu süreçte bizlere ilk günden beri destek veren, başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

