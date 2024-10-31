Beyaz Et Sektöründeki Rekabet Soruşturması Genişletildi

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmaya yeni bir boyut ekledi. Bolez markasıyla faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ, yapılan çalışmalar dahilinde sorgulanan firmalara eklendi.

Öne Çıkan Firmalar

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, aşağıdaki firmalar hakkında yürütülen soruşturmaya dair detaylar verildi:

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita)

(Lezita) As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç)

(Beypiliç) CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu)

(Keskinoğlu) Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç)

Uzlaşma Süreci ve Cezalar

Mayıs ayında, Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu tarafından gönderilen uzlaşma metinlerinin kabul edildiği belirtildi. Soruşturmanın, bu firmalar bakımından uzlaşmayla sonuçlandığı kaydedildi. Bu durum sonucunda, idari para cezalarında %25 oranında indirim uygulanmasına gidildi.

Beypiliç’e 244,6 milyon lira, Keskinoğlu’na 108 milyon lira, Lezita’ya 277,9 milyon lira ve Şenpiliç’e 357,7 milyon lira olmak üzere toplamda 988,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

Son Gelişmeler ve Soruşturma Süreci

Haziran ayında Rekabet Kurulu, Akpiliç Ticaret Ltd. Şti., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ ve Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret AŞ firmalarının da soruşturmaya dahil edilmesi yönünde karar aldı. En son olarak, Bolez markalı Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ'nin de yapılan soruşturmaya katılmasına karar verildi. Soruşturma süreci, halen devam etmektedir.