Beyaz Nil Eyaletinde Kolera Salgını: 83 Ölü ve 1197 Yeni Vaka

Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde iki günde 83 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın, sağlık durumunu 'felaket düzeyinde' etkiliyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:01
Beyaz Nil Eyaletinde Kolera Salgını: 83 Ölü ve 1197 Yeni Vaka

Kolera Salgını Sudan'ın Beyaz Nil Eyaletini Etkiliyor

Sudan'ın güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde yayılmaya başlayan kolera salgını nedeniyle son iki günde 83 kişi hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşu Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, eyalette toplam 1197 kolera vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artmasının ardından sağlık durumunun "felaket düzeyinde" olduğu vurgulandı. Sağlık yetkililerine, bölgede çok sayıda sağlık merkezi açma, farkındalık kampanyalarını artırma, pazarları dezenfekte etme ve içme suyu dağıtımında geleneksel yöntemlerin önüne geçme çağrısı yapıldı.

Durum Ciddiyetini Koruyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü de benzer bir açıklama yaparak, "Onlarca kişi hayatını kaybetti ve 800'den fazla kişi, Beyaz Nil eyaletindeki Kosti Eğitim Hastanesi'nde kolera tedavi merkezinde akut sulu ishal nedeniyle tedavi görüyor" ifadelerine yer verdi.

Çarşamba gecesi kolera tedavi merkezine 100 hasta kabul edildi, Cuma öğleden sonra ise sayı 800'ü aştı ve hastalar Kosti Hastanesi'ne taşındı.

UNICEF ve Diğer Uyarılar

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Beyaz Nil eyaletinde yüzlerce kolera vakasının kaydedildiğini ve bunun çocuklar ile aileleri için büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Öte yandan, Sudan'da mevcut durum ise, haziran ayında başlayan yağışlar ve sellerin kolera yayılmasına yol açması ile daha da kötüleşti. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024 tarihinde kolerayı resmi olarak bir salgın olarak ilan etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde toplam 53,735 kolera vakası tespit edilmişken, salgın nedeniyle 1430 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 1 Ekim 2024'te 5 yaş altı 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalıklara yakalanma riski altında olduğunu bildirdi.

UNICEF, 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurdu. Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu süreçte, salgın hastalıkların artışı insanların yaşamını daha da zorlaştırıyor.

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