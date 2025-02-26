Beyaz Saray'a Basın Özgürlüğü Tepkisi: Reuters, AP ve Bloomberg Ortak Açıklama Yaptı

Reuters, AP ve Bloomberg, Beyaz Saray'ın basın erişimini kısıtlama girişimlerine karşı ortak bir açıklama yaptı, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:08
Beyaz Saray'a Basın Özgürlüğü Tepkisi: Reuters, AP ve Bloomberg Ortak Açıklama Yaptı

Reuters, Associated Press (AP) ve Bloomberg News, Beyaz Saray basın havuzundaki üç daimi haber ajansı olarak, ABD hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump'a erişimi olan haber servislerini kısıtlama girişimlerine tepki gösterdi. Üç ajansın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamada, AP, Bloomberg News ve Reuters'ın uzun yıllardır başkanlık hakkında doğru, adil ve zamanında bilginin hem ABD hem de dünya genelinde geniş kitlelere ulaştırılması için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, dünyanın dört bir yanında insanların yerel haber kaynaklarında gördüğü Beyaz Saray haberlerinin büyük çoğunluğunun bu üç haber servisinden aktarıldığı belirtildi. Basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çekilerek, "Bir demokraside halkın, hükümetleri hakkında bağımsız ve özgür basından haber alma hakkına sahip olması hayati önem taşır. ABD hükümetinin, Başkan Trump'a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik herhangi bir adımı, bu ilkeyi tehdit eder" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, güvenilir bilginin insanlara, topluluklara, işletmelere ve küresel finans piyasalarına yayılmasını tehdit edeceği vurgulandı. Bu noktada, açıklama AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait ve Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni imzasıyla yayımlandı.

Beyaz Saray'dan Yeni Basın Yönetimi Adımı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump yönetiminin Beyaz Saray'daki basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atacağını duyurdu. Leavitt, Beyaz Saray'daki basın rotasyonunun kontrolünü Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden (WHCA) alacaklarını belirtti.

WHCA'dan Tepki

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, yapılan duyurunun ardından hayal kırıklığı yaşandığını belirtti. Açıklamada, "Bu, başkanın haber yapacak gazetecileri seçeceğini gösteriyor. Özgür bir ülkede liderler kendi basın mensuplarını seçememelidir," ifadesi kullanıldı. ABD'de başkanlık etkinlikleri, başkanın seyahatte olup olmamasına bağlı olarak rotasyon ile takip ediliyor ve on yıllardır bu süreç WHCA tarafından kontrol ediliyor.

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