Beyaz Saray, ABD'deki Gizemli Cisimlerin İHA Olduğunu Açıkladı

Beyaz Saray, Gizemli Cisimlerin İHA Olduğunu Açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, ABD'nin bazı eyaletlerinde gökyüzünde görülen gizemli cisimlerin yasal çerçevede izin verilmiş İnsansız Hava Araçları (İHA) olduğunu bildirdi.

FBI'dan Gelen İhbarların Ardındaki Gerçek

Kirby, katıldığı çevrimiçi konferansta, FBI'ın son haftalarda yaklaşık 5 bin ihbar aldığını ve bu ihbarlar arasında yaklaşık 100 vakanın daha fazla soruşturma gerektirdiğini belirtti. New Jersey ve New York'un da dahil olduğu ABD'nin kuzeydoğusundaki gizemli cisim ihbarlarının ticari ya da hobi amaçlı İHA faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Verilerin Analizi

Kirby, "Verileri yakından inceledikten ve ilgili vatandaşlardan gelen ihbarları elimizden geldiğince derledikten sonra, bugüne kadarki gözlemlerin yasal ticari insansız hava araçları, hobi amaçlı insansız hava araçları, kolluk kuvvetlerine ait insansız hava araçları ve insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve hatta yanlışlıkla insansız hava aracı olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Güvenlik Durumu

Herhangi bir anormal durumun söz konusu olmadığını belirten Kirby, "New Jersey ya da Kuzeydoğu'daki diğer eyaletlerde sivil hava sahası üzerinde herhangi bir anormallik ya da ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski tespit etmedik. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kayıtlı İHA Sayısı

Kirby, Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) 1 milyondan fazla insansız hava aracının kayıtlı olduğunu ve ABD genelinde binlerce ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait İHA'nın yasal olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.