Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' Tartışmasında AP Muhabirini Engelledi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Associated Press (AP) muhabirinin Oval Ofis'e alınmamasını Amerika Körfezi ifadesini kullanmaması sebebiyle savundu.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Donald Trump yönetiminin medya ile ilişkileri konusunda bazı yorumlarda bulundu. Medyanın, Trump'a kimlerin soru sorabileceğine karar verme yetkisinin Beyaz Saray'a ait olduğunu belirten Leavitt, bu politikanın kendi uygulamalarıyla uyumlu olduğunu dile getirdi.

“İlk günkü brifingimde, medya kuruluşlarının yalan haber yapmaları durumunda sorumlu tutulacaklarını ifade etmiştim. Louisiana kıyılarındaki bölgenin Amerika Körfezi olarak adlandırıldığı bir gerçektir. Medya bu ismi neden kullanmak istemiyor, anlayamıyorum,” diyen Leavitt, muhabirin outlet ürününe erişiminin her zaman Beyaz Saray'a ait olduğunu vurguladı.

AP’nin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın bir muhabirinin, “Meksika Körfezi” yerine “Amerika Körfezi” ifadesini kullanmaması dolayısıyla Oval Ofis etkinliğine katılmasının engellendiği ifade edildi. Bu durumun, gazetecilik açısından endişe verici olduğu belirtilirken, Anayasa'nın ilk maddesinin ihlali olarak değerlendirildi.

AP, geçtiğimiz günlerde “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştiren Trump’ın talimatına uymayacağını duyurmuştu. Açıklamada, bu kararın yalnızca ABD için geçerli olduğu, Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerlilik taşımadığı vurgulandı.

Trump, 20 Ocak’ta imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Kararnamede, “Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor,” denildi.

Google, resmi devlet kaynaklarında yapılan isim değişikliklerinin uygulanması ile ilgili, “Uzun süredir devam eden bir uygulamamız var,” açıklamasını yaparak, Meksika Körfezi’nin “Amerika Körfezi” adını alacağını; Alaska’daki Denali Dağı’nın ise “McKinley” olarak adlandırılacağını ifade etti.