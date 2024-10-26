Beyaz Saray, Biden'ı İsrail'in İrana Askeri Operasyonu Hakkında Bilgilendirdi

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonları hakkında kapsamlı olarak bilgilendirildiğini açıkladı.

Gelişmeleri Yakından İzliyor

Yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın gelişmeleri dikkatle takip ettiği vurgulandı. Aynı zamanda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Ayrıca, Harris'in konuyla ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemeye devam edeceği ifade edildi.