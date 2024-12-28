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Beyaz Saray: Çinli Hackerlar Bir Amerikan Telekom Şirketini Daha Hedef Aldı

Beyaz Saray, Çinli hackerların daha önce hedeflenen 8 Amerikan telekom şirketine ek olarak bir firmayı daha hedef aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 02:07
Beyaz Saray: Çinli Hackerlar Bir Amerikan Telekom Şirketini Daha Hedef Aldı

Beyaz Saray'dan Kritik Açıklama

Beyaz Saray, Çinli hackerların bir Amerikan telekom firmasına daha siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, yaptığı açıklamada, bu siber saldırılarla ilgili önceki raporları güncelledi.

Saldırılar Yayılıyor

Neuberger, Çinli siber saldırganların hedef aldığı Amerikan telekom şirketlerinin sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti. Bu saldırılar, "Salt Typhoon" adlı büyük bir operasyona bağlı olarak gerçekleştirildi.

Önemli Şirketler Etkileniyor

Önceki açıklamalarda, Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu 8 Amerikan telekom şirketinin hedef alındığı belirtilmişti. Saldırganların, özellikle hükümet ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı ifade edildi.

İlgili Kurumlar Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) soruşturma başlattı. Bu kurumların, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleriyle işbirliği yaptığı da bildirildi.

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