Beyaz Saray, Çinli Hackerların Amerikan Telekom Firmalarına Yönelik Saldırısını Açıkladı

Beyaz Saray'dan Korkutan Açıklama

Beyaz Saray, Çinli siber saldırganların, en az 8 Amerikan telekom firması üzerinde siber saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamalara göre bu saldırılar, sadece ABD'yi değil, diğer bazı ülkeleri de hedef alıyor.

Hedefteki Firmalar

Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Çin devlet destekli hackerların bu sefer **ABD'li telekom firmalarına** odaklandıklarını belirttiler. Salt Typhoon adı verilen büyük siber saldırıda, Verizon, AT&T ve Lumen gibi önemli servis sağlayıcılarının arasında bulunduğu 8 Amerikan telekom şirketi hedef alındı.

Saldırının Boyutu

Saldırganların, özellikle hükümet ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı ifade edildi. Bu durum, siber güvenlik konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatıldı. Bu iki kurum, Microsoft ve Google gibi teknoloji devleriyle de işbirliği yaparak saldırının izlerini sürmeye çalışıyor.