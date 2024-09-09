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Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Afganistan Raporu Yenilik İçermiyor

Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin Afganistan'dan çekilme raporunu değerlendirirken 'yeni bir unsur yok' dedi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:38
Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Afganistan Raporu Yenilik İçermiyor

Beyaz Saray’dan Açıklama

Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Partisi'nin ortaya koyduğu ve Joe Biden yönetimini Afganistan'dan çekilme konusunda eleştiren rapor hakkında açıklamada bulundu.

John Kirby’nin Değerlendirmesi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında Cumhuriyetçilerin raporunu eleştirerek, "Bu raporda yeni bir unsur bulunmamaktadır" dedi.

Raporda Öne Çıkan İfadeler

Kirby, Afganistan'dan çekilme sürecinin Eski Başkan Donald Trump döneminde planlandığını belirtti. Ayrıca, "Hata yaptığımız konular var ancak bu süreci çok iyi planladık. Her planda olduğu gibi burada da sorunlar yaşandı" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların Görüşleri

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Ağustos 2021'deki çekilme sürecinin yönetim tarafından kötü bir şekilde yönetildiğini belirtirken, Demokratlar ise Trump’ın rolünün yeterince vurgulanmadığını ifade etti.

Çekilme Süreci Hakkında Bilgi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci, 2020 yılında imzalanan bir barış anlaşması çerçevesinde başlamış ve 15 Ağustos 2021'de Taliban'ın Kabil'i almasıyla noktalanmıştır. ABD, 31 Ağustos 2021 tarihinde çekilme işlemlerini tamamlamıştır.

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