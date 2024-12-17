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Beyaz Saray'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi

6 Eylül'de Batı Şeria'da öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 06:31
Beyaz Saray'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Beyaz Saray'da Anma Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria’da 6 Eylül tarihinde düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlendi.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta gerçekleştirilen törene, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınları katıldı. Ayrıca, ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi etkinlikte yer aldı.

Tlaib'den Sert Eleştiriler

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesinde hala sorumluluk almadığını ifade ederek, Joe Biden yönetiminin bu olayla ilgili bağımsız bir soruşturma talimatı vermemesini sert bir dille eleştirdi.

Tlaib, “Başkan Biden’ın yakın zamanda ‘Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz’ dediğini biliyoruz. Ancak bu konuda eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Hamid Ali ve Özden Bennett'in Açıklamaları

Eygi’nin eşi Hamid Ali, Biden yönetimine olan hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin Eygi’nin ölümünü “haksız” olarak nitelendirmelerine rağmen hala İsrail’i sorumlu tutmak için adım atmadıklarını vurguladı. “Adalet nerede ve bu kadar uzun süren şey tam olarak nedir?” diyen Ali, geçmişteki benzer ölümlerle ilgili sorumluluğun alınmaması durumunda İsrail askerlerinin bu tarz eylemlere cesaret bulabileceğini ifade etti.

Eygi’nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur’un 26 yaşında, üniversiteden yeni mezun olduğunu belirterek, “Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir.” dedi.

Eygi’nin Ölümü ve Yavaş İlerleyen Adalet Arayışı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, kaldırıldığı hastanede 6 Eylül’de hayatını kaybetti. Cenazesi ise 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesine defnedildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olarak tanınıyordu.

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