Beyaz Saray'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, ABD vatandaşı Türk insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi konusundaki derin üzüntüsünü dile getirdi. Beyaz Saray, Eygi'nin trajik ölümünün ardından İsrail hükümetine olayla ilgili soruşturma talebinde bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin Batı Şeria'daki ölümüne ilişkin bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı. Savett, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin trajik ölümüne kalpten üzüldüğümüzü belirtmek isteriz. Kalbimiz onun ailesi ve sevdikleriyle. Olayın detaylarını öğrenmek için İsrail hükümetiyle irtibata geçtik ve soruşturulmasını talep ettik," ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İfade

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin ölümü hakkında ivedi bilgi toplama çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. Bakanlık, Eygi'nin Batı Şeria'daki trajik ölümü ile ilgili detayların takip edileceğini belirtti.

Saldırı Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Beyta beldesindeki işgal karşıtı gösteriye gerçek mermilerle müdahale etti. Bu saldırıda, Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralandı.

Hastane Durumu

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, hastanelerine getirilen Eygi'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.