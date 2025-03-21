Beyaz Saray'dan BAE'ye Yatırım Müjdesi: 10 Yılda 1,4 Trilyon Dolar

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'ye toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmenin ardından geldi. Bu görüşme 18 Mart tarihinde Oval Ofis'te gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. Bu yeni çerçeve, BAE'nin ABD ekonomisindeki yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve üretim alanlarındaki yatırımlarını önemli ölçüde artıracaktır," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), NVIDIA ile xAI'yi, ABD'nin yapay zeka çalışmalarına destek vermek amacıyla yeni nesil veri merkezinin ve enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik toplam 100 milyar dolara kadar yatırımı harekete geçirecek olan Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet etti.