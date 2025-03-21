Beyaz Saray'dan BAE'ye Yatırım Müjdesi: 10 Yılda 1,4 Trilyon Dolar

BAE, ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolar yatırım yapma sözü verdi. Beyaz Saray, işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:26
Beyaz Saray'dan BAE'ye Yatırım Müjdesi: 10 Yılda 1,4 Trilyon Dolar

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'ye toplam 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmenin ardından geldi. Bu görüşme 18 Mart tarihinde Oval Ofis'te gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. Bu yeni çerçeve, BAE'nin ABD ekonomisindeki yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve üretim alanlarındaki yatırımlarını önemli ölçüde artıracaktır," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Abu Dabi merkezli MGX, BlackRock, Microsoft ve Global Infrastructure Partners (GIP), NVIDIA ile xAI'yi, ABD'nin yapay zeka çalışmalarına destek vermek amacıyla yeni nesil veri merkezinin ve enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik toplam 100 milyar dolara kadar yatırımı harekete geçirecek olan Yapay Zeka Altyapı Ortaklığına (AIP) davet etti.

BAE yatırım fonu ADQ da, ABD'li ortakları Energy Capital Partners ile birlikte enerji altyapısı ve veri merkezlerine toplam 25 milyar dolarlık

Dahası, bazı BAE firmaları, Texas eyaletindeki Next Decade LNG ihracat tesisine yapacağı yatırımla, ABD doğal gaz üretimini ve ihracatını destekleme taahhüdünde bulundu. İki ülke ayrıca, kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak amacıyla madencilik ortaklığı kurulması konusunda da mutabakat sağladı.

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