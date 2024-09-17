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Beyaz Saray'dan Elon Musk'a Cevap: 'Sorumsuzluk'

Elon Musk'ın Biden ve Harris hakkındaki açıklaması, Beyaz Saray tarafından sorumsuzluk olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:04
Beyaz Saray'dan Elon Musk'a Cevap: 'Sorumsuzluk'

Beyaz Saray, Elon Musk'ın Açıklamalarını Eleştirdi

Beyaz Saray, Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında "kimsenin suikast girişiminde bulunmadığı" yönündeki ifadelerini "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Konuştu

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı, ancak sonradan kaldırdığı paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. Bates, ABD'de siyasi şiddetin yer bulmaması gerektiğini belirterek, "Şiddet sadece kınanmalı, asla teşvik edilmemeli ya da şakası yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Gizli Servis'ten Açıklama

ABD Gizli Servisi de konuya ilişkin açıklama yaparak, Musk'ın paylaşımından "haberdar" olduğunu ve koruma altındaki şahıslara yönelik tehditlerin incelendiği bilgisini aktardı.

Elon Musk'ın Açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir "suikast girişimi" sonrası Musk, sahibi olduğu X platformunda bu durumla ilgili bir açıklamada bulundu. Musk, "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile." şeklinde yazdı. Ancak tepkilerin ardından, Musk daha sonraki bir paylaşımında, "Anlaşılan o ki insanlar bağlamı bilmiyorsa ve aktarım düz metinse şakalar çok daha az komik oluyor." diyerek bu ifadelerinin bir şaka olduğunu ima etti.

Trump Olayı ve Güvenlik Önlemleri

Eski Başkan Trump'a yönelik, Florida'daki golf sahasında meydana gelen bir olayda silah sesleri duyuldu. Trump'ın güvenli olduğu bildirilirken, büyük oğlu Donald Trump Jr., yerel kolluk kuvvetlerinin olay sonrası sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Gizli Servis ajanı, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açmıştı.

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