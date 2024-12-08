Beyaz Saray'dan Esed Açıklaması: Halkı Baskı Altında ve Destekçileri Yetersiz

Beyaz Saray'ın Esed Analizi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esed'in, halkına baskı uyguladığı ve geleneksel destekçileri olan İran ile Rusya tarafından "çıplak bırakıldığını" ifade etti. Sullivan, bu görüşlerini Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda dile getirdi.

Esed'in Vahşi Politikaları

Sullivan, Suriye'deki durumu değerlendirirken iki önemli noktaya dikkat çekti. Birinci neden, Esed'in halkına karşı sergilediği vahşi ve baskıcı tutum. Sullivan, "Esed, onlara daha iyi bir gelecek sağlama konusunda uzlaşıcı davranmadı. Suriye halkı artık bıktı," dedi.

Destekçilerin Zayıflığı

Sullivan, ikinci neden olarak Esed'in destekçilerinin, yani İran ve Rusya'nın zayıf ve dikkati dağınık olması sebebiyle Esed'i "çıplak bıraktıklarını" vurguladı. Rejim karşıtı güçlerin, Esed rejiminin durumunu önceden değerlendirdiğini belirten Sullivan, mevcut hız ve büyüklüğün temel nedeninin destekçilerin güçsüzlüğü olduğunu ifade etti.

ABD'nin Öncelikleri

Jake Sullivan, ABD'nin öncelikleri arasında DEAŞ'ın yeniden canlanmasını engellemek ve bölgedeki dost ülkelerin güvenliğini sağlamak yer aldığını aktardı. Ayrıca, sivillerin insani bir krizden etkilenmemesi için çalıştıklarını ve bu doğrultuda bölgedeki ortaklarıyla işbirliğine devam edeceklerini belirtti.