Beyaz Saray'dan F-16 açıklaması: Türkiye ve NATO vurgusu dikkat çekti

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği için çıkan onay kararı ve Türkiye'ye F-16 satışı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi tarafından AA muhabirine değerlendirildi. Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesine destek olduğunu belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi, "Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği için çıkan onay kararı, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri tarafından AA muhabirine değerlendirildi. Sözcü, ABD'nin bu karardan duyduğu memnuniyeti ve İsveç'in NATO'ya katkısını dile getirdi.

Sözcü, "Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir." dedi.

Sözcü, Kongrenin silah satışında önemli bir rol oynadığını ve bazı Kongre üyelerinin "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olduğunu açıkça söylediklerini hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından bir mesaj paylaştı. "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." diye yazdı.

İSVEÇ NATO ÜYELİĞİNE KABUL EDİLDİ

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası dış politikasını değiştiren ve NATO'ya üyelik için başvuran İsveç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay çıkartarak NATO'ya katıldı. Oylamaya 346 milletvekili katıldı ve teklif 287 oyla yasalaştı. 55 milletvekili teklife karşı çıkarken, 4 milletvekili de tarafsız kaldı. Böylece 1 yıldan uzun süren adaylık süreci bitti.

Türkiye'nin vetosu nedeniyle NATO'ya giremeyen İsveç için önemli bir adım atıldı. Türkiye, İsveç ve NATO arasında yapılan üçlü görüşmenin ardından, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye göndereceği, İsveç'in de Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek vereceği açıklandı.

Dışişleri Komisyonu, 16 Kasım'da İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü ele almıştı. Toplantıda bir sonuç alınamamıştı. Komisyonda görüşmelerin yeni bir tarihte sürdürüleceği açıklanmıştı. Meclis Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık'ta İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamıştı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MECLİS'TE KABUL OYU ALDI

Meclis Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü oyladı. TBMM'de yapılan kritik oylamaya 346 milletvekili katıldı. Oylamada 287 evet, 55 hayır oyuyla İsveç'in NATO'ya katılması onaylandı.

AK Parti, CHP ve MHP İsveç'in NATO'ya katılımına evet derken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır dedi. TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği onaylandı. Bu karar, dünya basınında büyük ilgi gördü.

İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİNE YÖNELİK ABD DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından bir mesaj paylaştı. "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." diye yazdı.