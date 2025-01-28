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Beyaz Saray'dan Federal Hibe ve Kredilere Geçici Durdurma Kararı

Beyaz Saray, 2024 mali yılında federal hibe ve kredi dağıtımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:46
Beyaz Saray'dan Federal Hibe ve Kredilere Geçici Durdurma Kararı

Beyaz Saray, Federal Hibe ve Kredilere Durdurma Getiriyor

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, ABD'de tüm federal hibe ve kredi dağıtımlarını geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu. CNN'in ele geçirdiği iç muhtıraya göre, bu uygulama federal mali yardımların gözden geçirilmesine olanak tanımayı amaçlıyor.

Muhtırada, ABD federal hükümetinin 2024 mali yılında toplamda yaklaşık 10 trilyon dolar harcayacağı ve bunun 3 trilyon dolarından fazlasının hibe ve krediler gibi yardımlardan oluştuğu belirtiliyor. Bütçe Ofisi, bu dönemde mali yardımların yönetim önceliklerini desteklemek amacıyla daha güçlü bir Amerika inşasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Mali Yardımda Yeni Yaklaşımlar

Yapılan açıklamada, hibe ve kredi durdurmasının sosyal güvenlik ve Medicare yardımları gibi bireylere doğrudan destekleri etkilemeyeceği de kaydedildi. Ancak, dış yardım ve hükümet dışı kuruluşlara yönelik mali yardımlar ile DEI, cinsiyet ideolojisi gibi konulara yönelik destekler de dahil olmak üzere bir dizi programın durdurulacağı belirtildi.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, bu kararın, yürütme emirleriyle ilişkili programların gözden geçirilmesi ve kaynakların yasalar ile Başkan'ın önceliklerine uygun şekilde kullanılması adına önemli olduğunu dile getirdi.

Geçici durdurma kararı, Türkiye saatiyle 22.00'de yürürlüğe girecek.

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