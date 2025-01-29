DOLAR
35,78 -0,15%
EURO
37,26 0,08%
ALTIN
3.158,89 0,5%
BITCOIN
3.672.946,73 -1,23%

Beyaz Saray'dan Federal Yardımlara İlişkin Önemli Açıklama

Beyaz Saray, Trump yönetiminin federal yardımları durduran yönergesinin iptal edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:37
Beyaz Saray'dan Federal Yardımlara İlişkin Önemli Açıklama

Beyaz Saray: Federal Yardımlar İçin Yönerge İptal Edildi

Beyaz Saray, Donald Trump yönetimi döneminde açıklanan ve federal yardım ve hibeleri durduran yönergenin iptal edildiğini açıkladı. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), konuya dair ABD medyasına bilgi verdi.

OMB'den Açıklama

OMB Yetkilisi, Trump yönetiminin federal kredileri, hibeleri ve diğer mali yardımları durduran yönergesinin artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Bu önemli değişiklik, mahkeme kararlarının yarattığı karışıklığı azaltmak adına gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Sözcüsünden Önemli Bilgiler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü yönergenin iptalinin sadece teknik nedenler dolayısıyla olduğunu vurguladı. Leavitt, Trump'ın imzalamış olduğu ilgili başkanlık kararnamesinin hala geçerli olduğunu ifade etti.

Leavitt, "Bu karar, federal fonların dondurulmasına ilişkin bir iptal değildi, sadece OMB'nin ilgili yönergesinin iptalidir. Neden? Mahkemenin tedbir kararının yarattığı kafa karışıklığını sona erdirmek için. Başkan'ın federal fonlara ilişkin kararnamesi tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve titizlikle uygulanacaktır," diyerek durumu netleştirdi.

Dün yayımlanan yönerge ile tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmış, aynı gün içinde Washington DC'de yargıç Loren AliKhan tarafından bu yönerge askıya alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı