Beyaz Saray'dan Federal Yardımlara İlişkin Önemli Açıklama

Beyaz Saray: Federal Yardımlar İçin Yönerge İptal Edildi

Beyaz Saray, Donald Trump yönetimi döneminde açıklanan ve federal yardım ve hibeleri durduran yönergenin iptal edildiğini açıkladı. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), konuya dair ABD medyasına bilgi verdi.

OMB'den Açıklama

OMB Yetkilisi, Trump yönetiminin federal kredileri, hibeleri ve diğer mali yardımları durduran yönergesinin artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Bu önemli değişiklik, mahkeme kararlarının yarattığı karışıklığı azaltmak adına gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Sözcüsünden Önemli Bilgiler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü yönergenin iptalinin sadece teknik nedenler dolayısıyla olduğunu vurguladı. Leavitt, Trump'ın imzalamış olduğu ilgili başkanlık kararnamesinin hala geçerli olduğunu ifade etti.

Leavitt, "Bu karar, federal fonların dondurulmasına ilişkin bir iptal değildi, sadece OMB'nin ilgili yönergesinin iptalidir. Neden? Mahkemenin tedbir kararının yarattığı kafa karışıklığını sona erdirmek için. Başkan'ın federal fonlara ilişkin kararnamesi tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve titizlikle uygulanacaktır," diyerek durumu netleştirdi.

Dün yayımlanan yönerge ile tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmış, aynı gün içinde Washington DC'de yargıç Loren AliKhan tarafından bu yönerge askıya alınmıştı.