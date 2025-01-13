Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması: Anlaşma Bu Hafta Olabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki ateşkesin bu hafta mümkün olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:59
Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması: Anlaşma Bu Hafta Olabilir

Beyaz Saray'dan Ateşkes Üzerine Açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu ve bu hafta içinde sonuçlanabileceğini açıkladı.

Biden Yönetiminin Orta Doğu Politikası

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve İran gibi düşmanların ciddi şekilde zayıflatıldığını söyledi.

Ateşkes ve Gelecek Umutları

Sullivan, Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu bir tablo çizerek, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız" dedi.

Ayrıca, bu ateşkesin esirlerin evlerine dönmesi, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin sağlanması ve siyasi sürecin ilerlemesi için olumlu bir atmosfer oluşturabileceğini ifade etti.

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