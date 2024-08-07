Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasıyla İlgili Çelişkili Açıklamalar

Beyaz Saray, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına dair çelişkili bilgiler veriyor. Biden’a ait planın durumu belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:58
Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasıyla İlgili Çelişkili Açıklamalar

Beyaz Saray'dan Çelişkili Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan üç aşamalı

Ateşkes Anlaşması Üzerine Değerlendirmeler

Beyaz Saray, Hamas tarafından kabul edilmeyen Gazze’deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, "İsrail ve Hamas henüz anlaşmayı onaylamadı" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bir telekonferans aracılığıyla düzenlediği açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilime ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcadıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını vurguladı.

Anlaşmanın Durumu ve Tarafların Tutumu

Kirby, Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin yönü hakkında yanıt verdi. ABD yetkililerinin önceki açıklamalarının aksine, "Anlaşma artık kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf mutabakat sağlamadı" dedi. İki tarafın da bazı nihai dokunuşlar yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da ateşkes anlaşmasını henüz kabul etmediğini ifade etti.

Kirby, "Masada iyi bir öneri var. Bu öneri 6 haftalık bir ateşkes ve en hassas esirlerin serbest bırakılması için olanaklar sağlıyor" diyerek, anlaşmanın detayı üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Bir başka gazetecinin, Biden’ın ateşkes anlaşmasının "İsrail’in önerisi" olarak sunulduğunu hatırlatması üzerine Kirby, önceden verdiği yanıtın geçerli olduğunu ve ek bir açıklama yapmadan konuyu kapatmayı tercih etti. Bunun yanı sıra, anlaşmanın ABD’ye mi yoksa İsrail’e mi ait olduğu sorusunu yanıtsız bıraktı.

Dışişleri Bakanı Blinken’ın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünkü açıklamalarında, Gazze’deki ateşkes sürecinin sorumluluğunu Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın üstlendiğini ve sürecin ilerleyişinin Sinvar’ın kararına bağlı olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak