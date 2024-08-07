Beyaz Saray'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasıyla İlgili Çelişkili Açıklamalar

Beyaz Saray'dan Çelişkili Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan üç aşamalı

Ateşkes Anlaşması Üzerine Değerlendirmeler

Beyaz Saray, Hamas tarafından kabul edilmeyen Gazze’deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, "İsrail ve Hamas henüz anlaşmayı onaylamadı" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bir telekonferans aracılığıyla düzenlediği açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilime ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcadıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını vurguladı.

Anlaşmanın Durumu ve Tarafların Tutumu

Kirby, Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin yönü hakkında yanıt verdi. ABD yetkililerinin önceki açıklamalarının aksine, "Anlaşma artık kabul edilmedi çünkü hiçbir taraf mutabakat sağlamadı" dedi. İki tarafın da bazı nihai dokunuşlar yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da ateşkes anlaşmasını henüz kabul etmediğini ifade etti.

Kirby, "Masada iyi bir öneri var. Bu öneri 6 haftalık bir ateşkes ve en hassas esirlerin serbest bırakılması için olanaklar sağlıyor" diyerek, anlaşmanın detayı üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Bir başka gazetecinin, Biden’ın ateşkes anlaşmasının "İsrail’in önerisi" olarak sunulduğunu hatırlatması üzerine Kirby, önceden verdiği yanıtın geçerli olduğunu ve ek bir açıklama yapmadan konuyu kapatmayı tercih etti. Bunun yanı sıra, anlaşmanın ABD’ye mi yoksa İsrail’e mi ait olduğu sorusunu yanıtsız bıraktı.

Dışişleri Bakanı Blinken’ın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünkü açıklamalarında, Gazze’deki ateşkes sürecinin sorumluluğunu Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın üstlendiğini ve sürecin ilerleyişinin Sinvar’ın kararına bağlı olduğunu belirtti.