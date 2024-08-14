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Beyaz Saray'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Beyaz Saray, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve ateşkes için müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 22:11
Beyaz Saray'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Beyaz Saray: Gazze'de Ateşkes İstiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Doha'da planlanan ateşkes müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Jean-Pierre, "Yarın önemli bir gün olacak. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz," sözleriyle ateşkesin zorunlu olduğunu vurguladı.

Ateşkes Müzakereleri

15 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek ateşkes müzakerelerinin önemine değinen Jean-Pierre, "Hamas'ın da bu görüşmelere katılmasını umut ediyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, bu ateşkesin sağlanması halinde esirlerin evlerine dönebilmesinin yanı sıra Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının da mümkün hale geleceğini belirtti.

Gerilim ve Destek

Jean-Pierre, İsrail ve İran arasında artan gerilimin de bu ateşkesle azalacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca ABD yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin düşmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, müzakerelerde ABD ve İsrail temsilcilerinin hazır bulunacağını aktardı.

Yetkililerin Katılımı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile CIA Direktörü William Burns’ün bölgede olduğu ve görüşmelerin yeniden başlaması için çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Bununla birlikte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye yapması beklenen ziyareti iptal ettiği; ancak Mısırlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

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