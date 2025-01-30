Beyaz Saray'dan Gazze'ye 50 Milyon Dolar Prezervatif Finansmanı İddiası

Beyaz Saray'ın Finansman İddiası

Beyaz Saray, Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif sevkiyatı için finansman aktarıldığına dair açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 28 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından yapılan tespitleri kamuoyuna sundu.

Vergi Mükelleflerinin Parası Kullanıldı

Leavitt, ABD hükümetinin bu finansmanı vergilerin israfı olarak değerlendirdiğini belirtti. Özellikle, Donald Trump döneminde federal fonların dondurulması konusundaki yaklaşımını savundu.

USAID'in Verileri Çelişkili

Ancak, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan analizler, 2023 yılı itibarıyla Gazze'ye herhangi bir prezervatif sevkiyatı yapılmadığını ortaya koyuyor. 2019'dan bu yana bölgede gerçekleştirilen ilk prezervatif sevkiyatı ise Ürdün'e 45 bin 680 dolarlık teslimat oldu.

Bu durum, Beyaz Saray'ın iddialarını sorgulatıyor ve kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.