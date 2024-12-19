Beyaz Saray'dan Hükümet Kapanması Uyarısı: İstikrarsızlık Tehdidi Var

Beyaz Saray'dan Hükümet Kapanmasına İlişkin Kritik Uyarı

ABD yönetimi, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının ülke genelinde istikrarsızlığa yol açabileceğini savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, seçilmiş başkan Donald Trump ve başkan yardımcısı seçilen JD Vance'in Cumhuriyetçilere federal hükümete marat ayına kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısını reddetme çağrısını eleştirdi.

Hayati Hizmetlerin Kesintiye Uğrama Riski

Jean-Pierre, federal hükümetin kapanması durumunda hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerin durmak zorunda kalacağını belirtirken, söz konusu durumun istikrarsızlığa neden olabileceğine işaret etti. Bu bağlamda, Cumhuriyetçilere siyaset yapmama çağrısı yaptı. Ayrıca, federal hükümetin kapanmasının tatil döneminde ailelerin sevdiklerine ulaşmalarını olumsuz etkileyeceğini ve birçok hizmeti de aksatacağını ifade etti.

Trump ve Vance'in Çağrısının Etkisi

Jean-Pierre, Trump ve Vance'in Cumhuriyetçilere yaptığı bu çağrıyı "talimat" olarak değerlendirirken, bütçe tasarısının reddedilmesinin çiftçiler, çiftlik sahipleri ve halk sağlığı merkezleri gibi gruplara zarar vereceğini vurguladı. Seçilmiş başkan Trump, Kongre'nin tasarıyı geçici harcamalar ve afet yardımlarıyla sınırlandırarak hükümetin borçlanma yetkisini arttırması gerektiğini dile getirmişti.

Senatör Sanders ve Elon Musk Arasındaki Tartışma

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Elon Musk'ı hedef alarak X sosyal medya hesabında, Demokrat ve Cumhuriyetçilerin hükümeti finanse etmek için aylarca anlaşma müzakere ettiğini belirtti. Sanders, "Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, bundan hoşlanmadı. Cumhuriyetçiler itaat edecek mi?" ifadelerini kullandı. Musk ise yaptığı açıklamada, "Bu rezil harcama tasarısına oy veren her Temsilciler Meclisi veya Senato üyesi 2 yıl içinde seçimle görevden indirilmeyi hak ediyor." demişti.

Hükümetin Kapanma İhtimali Artıyor

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024 itibarıyla 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını engellemek amacıyla ilk geçici bütçe tasarısını eylülde onaylamıştı. Bu tasarı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti. Ancak, Trump'ın muhalefeti, söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçmesini tehlikeye atarak hükümetin kapanma riskini artırdı.

Federal Hükümetin Kapanması Ne Anlama Geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren mali yıl bütçesini zamanında onaylayamazsa, geçici bütçelerle kapatmak zorundadır. Onaylanamayan dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermektedir. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izin alırken, ordu, istihbarat, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi hayati personel görevlerine devam etmektedir. Ancak, kapanma dönemlerdeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamazlar.