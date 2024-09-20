Beyaz Saray'dan İsrail'e Sarsılmaz Destek Mesajı

Beyaz Saray'dan İsrail'e Sürekli Destek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin İsrail politikalarının değişmediğini ve desteklerin devam edeceğini vurguladı. Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt vererek, Orta Doğu'daki gerginliğin artması sonrası ABD'nin İsrail'e sağladığı silah yardımlarının durdurulması taleplerine değindi.

ABD'nin İsrail'e Olan Bağlılığı Sarsılmaz

Jean-Pierre, "ABD'nin İsrail'e olan politikası değişmemiştir. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır ve bu durum önemli bir değişim göstermiyor." şeklinde konuştu.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Sözcü ayrıca bölgede bir diplomatik çözüm arzuladıklarını belirterek, "Bunun başarılabileceğine inanıyoruz ve bu yönde ilerlemek istiyoruz," mesajını verdi.

İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışı

ABD yönetiminin, koşulsuz destek eleştirilerini göze alarak, büyük bir satış gerçekleştirileceğini duyurdu. Ağustos ortasında, İsrail'e toplam değeri 20 milyar dolar olan silah satışına onay verildi. Bu satış paketleri arasında, 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı, 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi ve 32 binden fazla tank mermisi de bulunuyor.

Bu anlaşma, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgedeki gerginliğin yükseldiği bir dönemde gerçekleşmişti.