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Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a Yönelik Operasyonlarına Destek

Beyaz Saray, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısını meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 03:14
Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a Yönelik Operasyonlarına Destek

Beyaz Saray: İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı Meşru Müdafaa Kapsamında

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı çerçevesinde İran'da bazı askeri hedeflere yönelik saldırılarda bulunduğunu duyurdu.

NSC Sözcüsü Sean Savett Açıklamalarda Bulundu

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu saldırısının, 1 Ekim tarihinde İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısına yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Savett, ayrıca daha fazla bilgi almak isteyenlerin İsrail hükümetiyle iletişime geçmesi gerektiğini ifade etti.

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