Beyaz Saray'dan Kamel Ahmad Jawad'ın Ölümüne Duygusal Tepki

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden ABD vatandaşı Kamel Ahmad Jawad hakkında derin üzüntü duyduğunu belirtti. Beyaz Saray sözcüsü, Jawad'ın ölümüyle ilgili, "Bu, Lübnan'daki birçok sivilin kaybı gibi büyük bir trajedi" ifadesini kullandı.

Jawad Ailesine Başsağlığı Mesajı

Sözcü, ailenin acısını paylaştıklarını ifade ederek, "Kamel Ahmad Jawad'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. Onun kaybı gerçekten üzücü." şeklinde konuştu.

Kızı Nadine'den Duygusal Açıklama

Jawad'ın kızı Nadine Jawad, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Nadine, babasının Nebatiye bölgesinde masum insanları kurtarmak için çaba sarf ettiğini belirtirken, "Babamın fedakarlığıyla gurur duyuyoruz. O, son günlerini yardım ederek geçirdi" dedi.

Lübnan'daki Saldırılar ve Can Kayıpları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 itibarıyla Hizbullah ile çatışmalara devam ederken, ülke genelinde 1374 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı içinde 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Saldırılar sonucunda yüz binlerce kişi yerinden oldu ve birçok kişi Suriye'ye kaçtı.

Beyaz Saray, Jawad'ın ABD vatandaşı olmasının önemli bir fark yaratmaması gerektiğini, babasının Orta Doğu'da hayatını kaybeden diğer insanlarla aynı acıyı paylaştığını vurguladı.