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Beyaz Saray'dan Kovid-19 Virüsü Açıklaması: Vuhan Laboratuvarı İddiaları Doğru

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kovid-19’un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddialarının doğrulandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:39
Beyaz Saray'dan Kovid-19 Virüsü Açıklaması: Vuhan Laboratuvarı İddiaları Doğru

Beyaz Saray'dan Çarpıcı Kovid-19 Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığı yönündeki iddiaların artık doğrulanmış bir gerçek olduğunu belirtti.

Basın Brifinginde Açıklamalar

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekerek, bu durumu değerlendirdi. Sözcü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Trump Dönemindeki İddialar

2016-2020 yılları arasında görev yapan eski Başkan Donald Trump, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını öne sürmüş ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için virüsün tüm dünyaya yayıldığını iddia etmişti. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

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