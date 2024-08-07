Beyaz Saray'dan Orta Doğu'da Gerilim Mesajı

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Orta Doğu'da yükselen gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, günlük basın toplantısında ABD'nin bölgedeki durumu değerlendirdi.

İsrail'e Destek ve İran Tehditleri

Jean-Pierre, İsrail üzerine olası tehditlere karşı desteklerini sürdürme sözü vererek, "İsrail'i savunacağız fakat İran'la bu çatışmanın büyümesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, İran ile yaşanan tansiyo ile ilgili olarak tüm gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini açıkladı.

Tansiyonun Düşürülmesi İçin Çabalar

ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu meselelerine duyarlı olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık," şeklinde konuştu.

Görüşmeler Devam Ediyor

Jean-Pierre, İran'ın İsrail'e karşı henüz saldırıya geçmediği inancını taşımaktayken, Hizbullah’ın son saldırıları nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Ayrıca, Gazze’de ateşkes sağlanması durumunda bölgede gerginliğin azalabileceğine dair olumlu bir beklenti taşıdıklarını ekledi.

Beyaz Saray, bu konudaki çabalarını sürdürme kararlılığını vurguladı ve gerilimin azaltılması adına gerekli adımları atmayı taahhüt etti.