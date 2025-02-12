Beyaz Saray'dan Skandal: AP Muhabirine 'Amerika Körfezi' Yasağı!

Beyaz Saray'ın 'Amerika Körfezi' İfadesi Teklifi

Associated Press (AP) haber ajansı, Beyaz Saray'ın, 'Meksika Körfezi' yerine 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmayan muhabirlerinden birinin Oval Ofis etkinliğine girişine engel olduğunu bildirdi. Bu durum, medya özgürlüğü ve gazetecilik pratiği açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AP'den Yapılan Açıklama

AP'nin yazılı açıklamasında, "Beyaz Saray, AP'nin editöryal standartlarının, Başkan Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesiyle uyumlu hale getirilmemesi durumunda, AP'nin Oval Ofis'teki etkinliklere erişiminin kısıtlanacağını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklama kapsamında AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmasına izin verilmediği belirtildi. Bu durumun, Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

Amerikan Haber Ajansından 'Amerika Körfezi' Açıklaması

AP daha önce, Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirme talimatına uyamayacağını belirtmişti. Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin sadece ABD için geçerli olduğu, Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı ifade edildi.

Trump'ın 20 Ocak'taki İmzalı Kararnamesi

Başkan Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının değişmesi emrini vererek, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Google'dan yapılan bir açıklamada ise, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" denildi ve Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirileceği, Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise 'McKinley' olarak değiştirileceği bilgisi verildi.