DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,49 -0,24%
ALTIN
3.356,77 -0,07%
BITCOIN
3.478.601,74 -1,31%

Beyaz Saray'dan Skandal: AP Muhabirine 'Amerika Körfezi' Yasağı!

Beyaz Saray, 'Meksika Körfezi' ifadesini kullanmadığı için Associated Press muhabirinin Oval Ofis'e girişini engelledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:16
Beyaz Saray'dan Skandal: AP Muhabirine 'Amerika Körfezi' Yasağı!

Beyaz Saray'ın 'Amerika Körfezi' İfadesi Teklifi

Associated Press (AP) haber ajansı, Beyaz Saray'ın, 'Meksika Körfezi' yerine 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmayan muhabirlerinden birinin Oval Ofis etkinliğine girişine engel olduğunu bildirdi. Bu durum, medya özgürlüğü ve gazetecilik pratiği açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AP'den Yapılan Açıklama

AP'nin yazılı açıklamasında, "Beyaz Saray, AP'nin editöryal standartlarının, Başkan Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesiyle uyumlu hale getirilmemesi durumunda, AP'nin Oval Ofis'teki etkinliklere erişiminin kısıtlanacağını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklama kapsamında AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmasına izin verilmediği belirtildi. Bu durumun, Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

Amerikan Haber Ajansından 'Amerika Körfezi' Açıklaması

AP daha önce, Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirme talimatına uyamayacağını belirtmişti. Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin sadece ABD için geçerli olduğu, Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı ifade edildi.

Trump'ın 20 Ocak'taki İmzalı Kararnamesi

Başkan Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının değişmesi emrini vererek, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Google'dan yapılan bir açıklamada ise, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" denildi ve Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirileceği, Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise 'McKinley' olarak değiştirileceği bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
2
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı
3
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı
4
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti
5
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı
6
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı
7
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL