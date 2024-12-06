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Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: ‘‘Ciddi ve Güvenilir Bir Süreç Gerekiyor’’

Beyaz Saray, Suriye'deki gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu ve güvenilir bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:33
Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: ‘‘Ciddi ve Güvenilir Bir Süreç Gerekiyor’’

Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı. Jean-Pierre, bu sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir biçimde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebileceğini vurguladı.

Günlük Basın Brifingi

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Suriye'de yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunarak, net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçındı. Ülkedeki gelişmeleri yerinde takip ettiklerini ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

"Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve birleşmiş bir siyasi asgari harita oluşturmak için çaba sarf ediyoruz" diyen Jean-Pierre, Esed rejiminin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararındaki siyasi sürece katılmayı reddettiğini ve Rusya ile İran'a güvendiğini kaydetti.

Amerikan Askerlerinin Güvenliği Öncelik

Jean-Pierre, bölgedeki Amerikan askerlerini korumanın ve DEAŞ unsurlarının yeniden canlanmamasının öncelik olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Suriye'deki durumu dikkatle izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Halep kentindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge yönetimleriyle irtibat içerisinde olduklarını hatırlattı.

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