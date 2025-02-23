Beyaz Saray'dan Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını Bitirme Açıklaması

Beyaz Saray'dan Önemli Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini açıkladı.

Müzakerelere Odaklanıldı

Leavitt, bu açıklamayı The Hill'in haberine göre, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldiği esnada yaptı. Trump ve ekibinin, savaşın son bulmasına yönelik Rusya ve Ukrayna taraflarıyla müzakereleri sürdürmeye odaklandığını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi.

Başkanın Kendinden Eminliği

Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu vurgulayan Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin harcamalarını telafi edebileceğini ifade etti. Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında yapılacak olası anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için son derece önemli olduğunu belirtti.

Trump'ın Kıymetli Maden Teklifi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını ifade etti. ABD Başkanı Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini kaydetmişti.

Savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD'nin Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmesi durumunda bunun karşılığının olması gerektiğinin altını çizdi.