Beyaz Saray Duyurdu: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan' başlıklı 20 maddelik öneriyi, ABD merkezli X şirketindeki hesabından yayımladı.

Planın ana hatları

Plana göre, her iki taraf teklifi kabul ederse savaş derhal sona erecek ve İsrail güçleri, esirlerin serbestisine hazırlanmak için anlaşılmış hatta çekilecek. Bu süreçte hava saldırıları ve topçu bombardımanı durdurulacak; ancak savaş hatları, tam aşamalı geri çekilme için koşullar oluşana kadar korunacak.

Esir değişimi ve şartlar

Plan, İsrail'in anlaşmayı kamuoyuna açıktan kabul etmesinden itibaren 72 saat içinde hayatta olan ve olmayan tüm esirlerin iade edilmesini öngörüyor. Buna göre, tüm rehineler serbest bırakıldığında, İsrail 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 250 müebbet hapis cezası mahkumunu ve bu kapsamda gözaltına alınan tüm kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

Plan ayrıca, her iade edilen İsrailli esir karşılığında 15 Gazzelinin cenazesinin verilmesini şart koşuyor.

Hamas üyeleri ve af

Metinde, tüm rehineler iade edildikten sonra, barış içinde yaşamayı ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af tanınacağı yer alıyor. Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine ise, onları kabul eden ülkelere güvenli geçiş imkanı sağlanacağı belirtiliyor.

İnsani yardım ve altyapı

Plan, anlaşmanın kabulü halinde Gazze Şeridi'ne derhal yardım gönderileceğini vurguluyor ve yardım miktarlarının 19 Ocak 2025 tarihli insani yardımla ilgili anlaşmadaki seviyelerle tutarlı olacağını belirtiyor. Su, elektrik, kanalizasyon, hastane ve fırın onarımları, molozların kaldırılması ve yolların açılması için gerekli ekipmanların insani yardıma dahil olduğu kaydedildi.

Yardım girişinin Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, Kızılay ve taraflarla bağlantısı olmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla, taraf müdahalesi olmaksızın sağlanacağı ifade ediliyor.

Geçici yönetim: Teknokrat Filistin Komitesi ve Barış Kurulu

Refah Sınır Kapısı'nın açılması dahil yönetim düzenlemeleri 19 Ocak 2025 tarihli mutabakata göre uygulanacak mekanizmaya bağlandı. Gazze'nin yönetimi, günlük kamu hizmetlerini yürütecek teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesi tarafından üstlenilecek. Bu komite, nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak ve yeni uluslararası geçiş organı olan 'Barış Kurulu' tarafından denetlenecek.

Barış Kurulu'nun Başkan Trump ile birlikte, aralarında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve daha sonra açıklanacak diğer üyeler ve devlet başkanları tarafından yönetileceği belirtildi. Yapı, Gazze'nin yeniden geliştirilmesi için çerçeveyi belirleyip finansmanı yönetecek ve uluslararası standartlara uygun modern bir yönetim oluşturmayı hedefleyecek.

Gazze'nin ekonomik canlandırılması

Plana göre, Gazze'yi yeniden inşa etmek ve ekonomik fırsat yaratmak için özel ekonomik bölge kurulacak; tercihli tarife ve erişim oranları katılımcı ülkelerle müzakere edilerek belirlenecek. Plan, kimsenin Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacağını, ayrılmak isteyenlerin özgürce ayrılıp geri dönebileceğini vurguluyor.

Güvenlik ve silahsızlandırma

Metin, Hamas ve diğer grupların Gazze yönetiminde hiçbir rol üstlenmeyeceğini kabul edeceklerini, tüneller ve silah üretim tesisleri dahil tüm askeri altyapının yıkılacağını ve yeniden inşa edilmeyeceğini öngörüyor. Silahsızlandırma süreci, bağımsız gözlemciler gözetiminde başlatılacak.

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF)

Plan, bölgesel ortakların garantörlüğüyle birlikte, ABD'nin işbirliğiyle derhal konuşlandırılacak geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oluşturulacağını bildiriyor. ISF, Gazze'deki Filistinli polis güçlerine eğitim ve destek sağlayacak; Ürdün ve Mısır ile istişareler yürütülecek ve sınır bölgelerinin güvenliği sağlanacak.

İsrail'in çekilme taahhüdü

Plana göre, İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek ve ISF bölgede kontrolü sağladıkça İsrail ordusu, garantörler ve ISF tarafından belirlenen standartlar ve zaman çizelgesine göre kademeli olarak çekilecek. Uygulamada İsrail ordusu, Gazze'den tamamen çekilinceye kadar geçici hükümetle yapılacak anlaşma gereği işgal ettiği toprakları aşamalı olarak ISF'ye devredecek; ancak yeniden terör tehdidi ortadan kalkana kadar bir güvenlik çemberi varlığı sürecek.

Planın ileriye dönük vaadi

Trump'ın planı, sürecin yürütülmesi halinde Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yolunda güvenilir bir yol için koşulların oluşabileceğini öne sürüyor.