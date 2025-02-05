Beyaz Saray, Filistinlilerin Geçici Yerleştirilmesi Konusunda Kararlı

Beyaz Saray'dan Filistinlilerle İlgili Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün gibi ülkelere "geçici olarak" yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu duyurdu.

"Geçici Yerleştirme" Açıklaması

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Gazze Şeridi'nde geçici bir yeniden yerleştirme önerdiğini belirterek, Filistinlilerin yeniden kendi evlerine dönmeleri konusunda bir taahhüt verilmediğinin altını çizdi. Leavitt, "Başkan, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusundaki kararlılığını teyit edebilirim." dedi.

Gazze'nin mevcut durumu hakkında bilgi veren Leavitt, bunun bir yıkım alanı olduğunu ve burada su ve elektrik olmadığını belirtti. Başkan’nın, bu kişilerin barış içinde yaşamasını istemesi gerektiğini vurguladı.

Asker Gönderme Taahhütü Yok

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını, dünkü açıklamalarının bir taahhüt olmadığını ifade etti.

Trump'ın Gazze Planı

Öte yandan Trump, geçen gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'yi devralacaklarını ve bölgede patlamamış mermileri ile diğer tehlikeli malzemeleri kaldıracaklarını açıkladı. Gazze'nin tamamen yıkıldığını belirten Trump, bu alandaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha uygun olacağını savundu.