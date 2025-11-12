Beyaz Saray, Gazze’de Askeri Üs İddialarını Yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Gazze sınırında askeri üs kuracağı iddialarını yalanladı; bunun resmi bir plan olmadığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:49
Sözcü Leavitt: Haber resmi bir plan değil

Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, söz konusu iddiayı reddederek şunları söyledi: "Bu haber tek bir kağıt parçasına dayanıyor. Donanma Bakanlığı’ndan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırma, bu muhabir tarafından resmi bir plan olarak değerlendirildi ve ABD’nin bu konuyu araştırdığı yönünde bir haber yayınlandı. ABD federal hükümetinin en üst düzey yetkililerinden bilgi aldım. Bu, ABD’nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz."

Leavitt, ayrıca Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu’da askerlerin sahada olmasını istemediğini çok açık bir şekilde belirttiğini vurguladı.

Dün, İsrail ve ABD basınında adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ile bazı belgelere dayandırılan haberlerde, ABD’nin Gazze Şeridi sınırında büyük bir askeri üs kurmak istediği iddia edilmiş; bunun ABD’nin İsrail’deki faaliyetlerinde önemli bir artış anlamına geleceği yönünde haberler yayınlanmıştı.

