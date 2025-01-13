Beyaz Saray: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkesin bu hafta gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:52
Beyaz Saray: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir

Beyaz Saray: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Hafta Sağlanabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için umut verici bir gelişme olduğunu ve bu anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini duyurdu.

Sullivan, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın brifinginde, Joe Biden yönetiminin dış politikası üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve “İran gibi düşmanların” zayıflatıldığını vurguladı.

Uzun Süredir Beklenen Anlaşma

Gazze'de ateşkes sürecine dair umut dolu açıklamalarda bulunan Sullivan, “Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Ateşkes anlaşmasıyla birlikte, esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze’ye ciddi yardım akışının ve siyasi süreçte olumlu bir atmosferin oluşmasının mümkün olduğunu belirten Sullivan, taraflar arasında görüşmelerin özellikle esirlerin serbest bırakılmasına dair son detaylar üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Gözler Sonuçta

Sullivan, tarafların anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını belirterek, “Anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanamayacağını önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ateşkes anlaşmasının tamamlanmadan bitmiş sayılmayacağını söyleyen Sullivan, “Eğer Biden yönetiminin kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum.” şeklinde ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile, bugün ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüşerek ateşkes müzakerelerini devam ettiriyor. Sullivan, Biden’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes için yoğun bir diplomasi trafiği sürdüğünü belirtti.

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