Beyaz Saray, Gazze'de Ateşkes İçin Müzakereleri 15 Ağustos'ta Duyurdu

Beyaz Saray'dan Gazze'de Ateşkes Çalışmaları Hakkında Önemli Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılacağını duyurdu.

Ateşkes Müzakereleri İçin İlk Adım

Kirby, telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği basın brifinginde, söz konusu müzakerelerin önemine değindi. ABD, Mısır ve Katar ortaklığının ardından, tarafların müzakerelere hızla başlayacaklarını belirtti.

Tarafların Buluşma Yeri ve Tarihi

Beyaz Saray yetkilisi, 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de bir araya gelme konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandığını vurguladı. Aynı zamanda, İsrail ve Hamas'ın müzakerelere katılacağı kesinleşti. Kirby, "Hamas'ın heyet göndereceğini Katar taahhüt etti" dedi.

Toplantı ve Beklentiler

Kirby, toplantının başarılı geçmesini umarak, "Bu iki tarafın Perşembe günü masada bir araya gelmesini sağlayacak hiçbir engelin olmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD'nin de bu toplantıya katılacağı ve bir an önce ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının önemini vurguladı.

Ortak Çağrı ve Destek

ABD, Mısır ve Katar, geçtiğimiz günlerde yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlamak ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlama çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Türkiye dahil birçok bölge ülkesi destek vermiştir.