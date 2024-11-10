DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.766.086,06 -5,51%

Beyaz Saray: Gazze'ye Yardım Sevkiyatı İçin İsrail'in İlerlemesi Değerlendirilecek

Beyaz Saray, Gazze'deki insani durumun geliştirileceği yönündeki mektuba İsrail'in cevabını bu hafta değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:30
Beyaz Saray: Gazze'ye Yardım Sevkiyatı İçin İsrail'in İlerlemesi Değerlendirilecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İsrail'e gönderdiği ve Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi talebini içeren mektuba ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sullivan, CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" programında, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Sullivan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına dair beklentilerini aktardıklarını hatırlattı. Sullivan, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz" dedi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ile Donald Trump'ın 13 Kasım'da bir araya geleceğini belirten Sullivan, burada verilecek en önemli mesajın "barışçıl güç transferi" olacağını vurguladı. İki liderin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacağına işaret eden Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Trump'a bu konular hakkında görüşlerini ve tutumunu iletecek" şeklinde konuştu.

Sullivan, Gazze'deki ateşkesin önündeki engelin "İsrail değil Hamas" olduğunu iddia ederek, İsrail'in "belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese" hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile Saygı Durdurdu
2
İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'
3
Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı
4
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek