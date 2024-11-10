Beyaz Saray: Gazze'ye Yardım Sevkiyatı İçin İsrail'in İlerlemesi Değerlendirilecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İsrail'e gönderdiği ve Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi talebini içeren mektuba ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sullivan, CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" programında, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Sullivan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşlarına mektup göndererek insani yardım sevkiyatına dair beklentilerini aktardıklarını hatırlattı. Sullivan, "Bu hafta İsrail'in bu alanda ne yönde ilerleme kaydettiğini değerlendireceğiz" dedi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ile Donald Trump'ın 13 Kasım'da bir araya geleceğini belirten Sullivan, burada verilecek en önemli mesajın "barışçıl güç transferi" olacağını vurguladı. İki liderin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacağına işaret eden Sullivan, "Başkan Biden, Başkan Trump'a bu konular hakkında görüşlerini ve tutumunu iletecek" şeklinde konuştu.

Sullivan, Gazze'deki ateşkesin önündeki engelin "İsrail değil Hamas" olduğunu iddia ederek, İsrail'in "belli bir sayıda esirin serbest bırakılması için geçici ateşkese" hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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