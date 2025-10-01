Beyaz Saray: Hamas'a 3-4 Gün — Trump'ın Gazze Planı Kabul Bekliyor

Beyaz Saray: Hamas'ın Gazze Planını Kabul Etmesini Umuyoruz

Leavitt: Trump'ın verdiği süre 3-4 gün; plan dünya çapında destek buldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Gazze planı konusunda Hamas'a 3-4 gün süre verdiğini hatırlatarak basın brifinginde açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz." dedi.

Leavitt, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerinde, Başkan Trump'ın Hamas'a tanıdığı sürenin halen geçerli olduğunu belirtti. Sürece ilişkin devam eden ciddi görüşmeler olduğu için daha fazla ayrıntı paylaşmayacağını kaydetti.

Sözcü Leavitt bir soru üzerine, Trump öncülüğünde hazırlanan Gazze'de ateşkes planının tüm dünyada kabul gördüğünü ve bölgeye barış getireceğini savundu. Leavitt, "Bu barış planı sadece İsrail tarafından kabul edilmedi, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından ve aynı zamanda Avrupa liderleri tarafından alkışlandı. Bu planı, dünyadaki hemen hemen herkes destekliyor." ifadelerini kullandı.

Leavitt, sözlerine şöyle devam etti: "Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz çünkü bu plan Orta Doğu'nun daha barışçıl ve müreffeh bir bölge haline gelmesini sağlayacaktır."

Ayrıca Leavitt, Gazze planının hazırlanmasında Başkan Trump'ın yanı sıra ulusal güvenlik ekibinin yoğun mesai harcadığını belirtti. Hazırlık sürecinde isim olarak Steve Witkoff, Marco Rubio ve Jared Kushner'ın yer aldığını aktardı.