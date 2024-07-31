Beyaz Saray Heniyye Hakkındaki Ölüm Haberlerini Gördüğünü Açıkladı

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, Hamas'ın lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldüğü yönündeki haberleri gözlemlediklerini açıkladı. CNN'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsmail Heniyye'nin İran'da öldüğüne dair haberleri gördük," şeklinde ifade etti.

Hamas ve İran'dan Gelen Açıklamalar

Hamas hareketi ile İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini belirten yazılı açıklamalarda bulundu. Bu iddiaların ardından İsrail ordusunun, Heniyye'ye yapılan saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

Gelişmelerin Takibi

Beyaz Saray yetkilisinin konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermemesi, durumu belirsizliğini koruyor. Heniyye'nin durumu ve olası etkileri hakkında gelişmeler dikkatle izleniyor.