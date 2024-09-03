Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beyaz Saray ile Netanyahu Arasındaki Philadelphi Koridoru Gerilimi Devam Ediyor

Philadelphi Koridoru'ndaki anlaşmazlık sürerken, Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Müzakereler devam ediyor, ateşkes umutları sürmekte.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:13
Beyaz Saray ile Netanyahu Arasındaki Philadelphi Koridoru Gerilimi Devam Ediyor

Beyaz Saray ile Netanyahu Arasındaki Philadelphi Koridoru Gerilimi Devam Ediyor

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasındaki "Philadelphi Koridoru" konusundaki anlaşmazlığın sürdüğünü duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, yaptığı açıklamada, "Philadelphi Koridoru ile ilgili hafta sonu söyledikleri hakkında Başbakan Netanyahu ile tartışmayacağım" ifadesini kullandı.

ABD'nin Çekilme Talebi

Kirby, "Anlaşmanın temel bir unsuru, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu alanlardan çekilmesini öngörüyor. Bu madde değişmedi" şeklinde konuştu. Ancak Netanyahu, bu konudaki çekilme talebine rağmen koridor boyunca güvenlik ihtiyacının devam edeceğini belirtti.

Müzakereler Devam Ediyor

Philadelphi Koridoru konusunda hala görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kirby, "Bazı boşlukları görüşmelerle kapatabildik ama müzakere edilmediği sürece hiçbir şey kesinleşmiş değil" dedi. Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sürece katılımını, anlaşma şansının devam ettiği inancına dayandırdı.

İsrail'deki Protestolar

Kirby, Netanyahu'nun protestolarla ilgili bir yanıt vermediğini belirterek, "İsrail'in iç siyasi süreçlerine dair yorum yapamam" dedi. Öte yandan Netanyahu, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz" açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula