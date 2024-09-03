Beyaz Saray ile Netanyahu Arasındaki Philadelphi Koridoru Gerilimi Devam Ediyor

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasındaki "Philadelphi Koridoru" konusundaki anlaşmazlığın sürdüğünü duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, yaptığı açıklamada, "Philadelphi Koridoru ile ilgili hafta sonu söyledikleri hakkında Başbakan Netanyahu ile tartışmayacağım" ifadesini kullandı.

ABD'nin Çekilme Talebi

Kirby, "Anlaşmanın temel bir unsuru, İsrail askerlerinin yoğun nüfuslu alanlardan çekilmesini öngörüyor. Bu madde değişmedi" şeklinde konuştu. Ancak Netanyahu, bu konudaki çekilme talebine rağmen koridor boyunca güvenlik ihtiyacının devam edeceğini belirtti.

Müzakereler Devam Ediyor

Philadelphi Koridoru konusunda hala görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kirby, "Bazı boşlukları görüşmelerle kapatabildik ama müzakere edilmediği sürece hiçbir şey kesinleşmiş değil" dedi. Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sürece katılımını, anlaşma şansının devam ettiği inancına dayandırdı.

İsrail'deki Protestolar

Kirby, Netanyahu'nun protestolarla ilgili bir yanıt vermediğini belirterek, "İsrail'in iç siyasi süreçlerine dair yorum yapamam" dedi. Öte yandan Netanyahu, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz" açıklamasında bulundu.