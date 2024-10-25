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Beyaz Saray'ın Açıklamaları: Kuzey Kore Askerleri Rusya'da

Beyaz Saray, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya yerleştirildiğini ve sayılarının 3 bini geçtiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:14
Beyaz Saray'ın Açıklamaları: Kuzey Kore Askerleri Rusya'da

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore Askerlerine Dair Açıklama

Beyaz Saray, Kuzey Koreli birliklerin Rusya'ya 3 binden fazla askerin sevk edildiğini ve bunların bazıları muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini bildirdi.

John Kirby'den Açıklamalar

ABD'nin Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, gönderilen Kuzey Kore askerlerine ilişkin sorulara yanıt verdi. Kirby, "Bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyoruz, bazı Kuzey Kore askerleri Kursk bölgesine yerleştirilmiş olabilir," dedi.

Bu durumu dikkatle izlediklerini belirten Kirby, istihbarat topluluğuyla sürekli iş birliği içinde olduklarını ifade etti ve birliklerin yerleşim durumunu kısa sürede daha net kavrayacaklarını kaydetti.

Asker Sayısının Güncellenmesi

Kirby, "Şu anda Kuzey Kore'den 3 binden fazla askerin eğitim ve donatım için Rusya'ya geldiğini söyleyebiliriz. Bu sayıyı istihbarat raporlarına göre güncellemeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Austin'den Doğrulama

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker sevk ettiği iddialarını doğruladı. Austin, "Rusya'ya giden Kuzey Kore birlikleri bulunduğuna dair kanıtlar görüyoruz. Ne yaptıkları henüz net değil," şeklinde açıklama yaptı.

Güney Kore'den Bilgilendirme

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, ulusal meclisteki istihbarat komitesinde vekilleri bilgilendirerek, Rusya'ya halihazırda yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar sayının 10 bine ulaşabileceğini belirtti.

Güney Kore'nin Endişeleri

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırarak, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Güney Kore ve uluslararası toplum için "ciddi tehdit" oluşturduğunu ifade etti.

Rusya-Kuzey Kore İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Bu anlaşmayla iki taraftan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri yardımı taahhüt ettiği kaydedildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı "pakt" olarak tanımlayarak, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine çıkarıldığını vurguladı.

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