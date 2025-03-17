Beyaz Saray: "Kasabada Yeni Bir Şerif Var, Adı Donald Trump"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, son basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Donald Trump'ın, ABD'nin Husilere yönelik saldırılarına ilişkin duruşunu vurgulamak için, "Artık kasabada yeni bir şerif var ve adı Donald Trump." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, Trump'ın İran üzerindeki baskının artacağına dair sorularını yanıtlayan Leavitt, "Dünya bu konuda resmi olarak uyarıldı," diye sözlerine ekledi. Ayrıca, Amerikalıların, Trump’ın ticari gemilere yönelik saldırılara karşı kayıtsız kalmayacağını belirtti.

Leavitt, Trump'ın Husilerin saldırılarından İran’ın sorumlu tutulacağına dair yaptığı açıklamayı, Truth Social üzerinden paylaştığını dile getirdi. Bu bağlamda, İran’a gönderdikleri mesajın ciddiyetinin altını çizen Leavitt, "Husiler bunu zor yoldan öğrendiler," şeklinde konuştu.

Düzensiz Göçmenlere 6 Milyon Dolar

Leavitt, ABD'den sınır dışı edilen 200 civarındaki düzensiz göçmen için El Salvador'a 6 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağını da açıkladı. Bu kişilerin "yabancı terörist" olarak tanımlandığını belirten Leavitt, çevrimdışı duruma ilişkin yargıcın kararının henüz yürürlüğe girmediğini ifade etti.

Leavitt, gönderilen kişilerin Tren de Aragua çetesi üyesi olduğunu ve bunun ABD sınırları içinde faaliyet gösteren bir terör örgütü olarak kabul edildiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Barışına Yakın

Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, Kiev ve Moskova arasında barış sağlama çabası içinde olduğunu belirten Leavitt, "Barış anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık ve Trump bunu başarmaya kararlı," dedi. Görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda "kesinlikle istekli" olduğunu da sözlerine ekledi.

Fransa'daki bir politikacının Özgürlük Heykeli'nin geri istenmesi konusundaki açıklamalarına ise Leavitt, "O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu hatırlatırım," yanıtını verdi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 6 Ocak Komitesi üyeleri hakkındaki af kararının geçerliliği konusunda Trump'ın görüşünü savundu.